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عبدالواحد يعتذر عن الاستمرار في الزمالك ويتجه لمنصب جديد

11:42 ص الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 7 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 7 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 7 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 7 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم زارع إداري الزمالك مع عبدالواحد السيد مدير الكرة
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كتب- محمد خيري:

قدم عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لنادي الزمالك، الاعتذار عن الاستمرار في نادي الزمالك، داخل قطاع الناشئين بعد رحيله من الفريق الأول.

ووفقا لتصريحات صحفية لـ عبد الواحد أكد أنه اعتذر عن الاستمرار في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، خلال جلسة جمعته بحسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك.

وأوضح مدير الكرة السابق، أنه فضل الابتعاد عن نادي الزمالك، الفترة الحالية، من أجل التفرغ للعمل في مجال الإعلام، موضحًا أن حسين السيد تفهم موقفه، ليوافق على طلبه.

وأضاف عبدالواحد السيد، أنه ينوي خوض الانتخابات المقبلة في الزمالك، المقرر إقامتها في 2027، قائلا: "سأحصل على بعض الدراسات في مجال الإدارة خلال الفترة المقبلة استعدادًا لخوض انتخابات الزمالك".

جدير بالذكر أن عبد الواحد السيد، بعد الرحيل عن إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، شغل منصب نائب المشرف العام على قطاع الناشئين في نادي الزمالك.

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