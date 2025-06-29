كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
19:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"تكتم وسرية".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد

11:37 ص الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك (14)
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك (15)
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن محمد عبدالشافي مثال للاحترام والإخلاص خلال فترة تواجده بالقلعة البيضاء.

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالشافي يستحق أن يكون أحد رموز نادي الزمالك لما حققه مع الفريق وأيضا منتخب مصر خلال مسيرته الكروية فهو من أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "مجلس الزمالك يعمل باحترافية شديدة بعد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي ولأول مرة يكون هناك تكتم وسرية سواء في ملف المدير الفني الجديد أو الصفقات".

وأوضح: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح وهذا الأمر يسعدني كثيرا لأن السرية في المفاوضات تؤدي إلى النجاح في نهاية الأمر ولدي معلومة بأنه سيكون هناك صفقات قوية ومدير فني أجنبي مميز للغاية ومفاجأة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مدرب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد