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بيراميدز يحسم الجدل بشأن المدرب الجديد

11:29 ص الأحد 29 يونيو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

كشف محمد ناجي جدو، مدرب فريق بيراميدز، موقف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق من تجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

وقال جدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" على قناة dmc: "يورتشيتش اجتمع مع إدارة بيراميدز، خلال الفترة الماضية، وجدد تعاقده مع الفريق، ومستمر في الموسم المقبل".

وأوضح: "بيراميدز كان سيتعاقد مع محمد علي بن رمضان قبل انضمامه للأهلي، ولكن الصفقة لم تتم".

وأكمل: "الجميع داخل النادي كان يحلم بـ دوري أبطال إفريقيا، والكل كان عايزها، ولأول مرة في التاريخ نادي يتوج بها، وهو لم يحصل على الدوري في بلاده".

وتابع: "خسرنا 6 نقاط في مباراتي فاركو والبنك الأهلي كانوا وراء التعثر في الدوري، ولو كنا كسبنا مباراة واحدة لحسمنا الدوري دون الدخول في أي قضايا".

وأردف: "ننتظر قرار المحكمة الرياضية، ويمكن ربنا يوفق والدوري يروح لنا".

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