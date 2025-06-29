"إعارات وصفقات تبادلية".. كيف يفكر الأهلي في ملف الراحلين؟

لن يكتفِ النادي الأهلي بالصفقات التي تم إبرامها بالانتقالات الشتوية الماضية أو بالانتقالات الصيفية الجارية قبل مشاركته بمنافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

الأهلي كان بدأ الاستعداد للمشاركة بكأس العالم للأندية بصفقات شتوية مثل المغربي أشرف بنشرقي، السلوفيني نايتس جراديشار بجانب أحمد رضا، مصطفى العش الذي انضم على سبيل الإعارة من زد ثم تم شراء عقده بصورة نهائية.

وتعاقد الأهلي مع عدة صفقات بارزة بالانتقالات الصيفية مثل لاعبه السابق محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من نادي طرابزون التركي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الريان القطري، وأحمد سيد "زيزو" بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، كما تعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري بجانب عودة لاعب الوسط المالي أليو ديانج للفريق مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الخلود السعودي بالإضافة إلى ضم حارس مرمى المقاولون العرب محمد أحمد "سيحا".

صفقات محتملة للأهلي بالانتقالات الصيفية

أشار مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنهم يضعون أولوية لتدعيم مركزي الظهير الأيمن والأيسر؛ إذ يأتي لاعب المصري أحمد عيد أبرز المرشحين لشغل مركز الظهير الأيمن وكذلك خالد عوض الظهير الأيمن بفريق طلائع الجيش إلا أنه لم يحدث أي مفاوضات رسمية وكذلك أحمد ربيع ظهير أيمن البنك الأهلي.

وأوضح المصدر ذاته أن لاعب الفريق السابق أحمد شكري الأبرز لشغل مركز الظهير الأيسر إذ تم الاتفاق مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ويتبقى جلسة لحسم الصفقة، كما يفاوض النادي مدافعين أحدهما ليبي الجنسية وهو علي يوسف لاعب الأفريقي التونسي ولكن موقفه مرهون بعدد الأجانب بصفوف الفريق بالموسم المقبل وكذلك يفاوض النادي ياسين مرعي وتم الاتفاق مع ناديه فاركو.



ونوه المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترغب كذلك تدعيم خط الهجوم في حال رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إذ يعد الثنائي أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي و الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب شلونسك فروتسواف البولندي أبرز المرشحين للانضمام.

وأتم المصدر تصريحاته بلفت النظر إلى أن الأهلي سيعتمد على إعارة بعض لاعبيه الذين لم يحصلوا على فرصة مع الفريق مثل عمر الساعي الذي انضم من صفوف الإسماعيلي ولكنه لم يحظِ بفرصة للمشاركة إذ سيتم إعارته للمصري وربما يدخل أحمد رضا في صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة.



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