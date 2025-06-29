أول رد من ميدو حول اعتزال شيكابالا

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن موقفهم من استمرار شيكابالا قائد الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "إن شاء الله سنعد فريق قوي للموسم القادم، ومن الطبيعي أن ينافس الزمالك على جميع البطولات".

وعن موقفهم من استمرار شيكابالا مع الفريق، قال ميدو: "شيكابالا لاعب كبير، وهو قائد للفريق وسيتم الإعلان عن مستقبله عبر المتحدث الرسمي للفريق".

واستكمل: "شيكا لاعب كبير ولا يمكن أبدا أن نتحدث بشأن مستقبله إلا بعد الحديث معه، وكل الزملكاوية بيحبوه".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، نفى بشكل رسمي ما تردد عن تصويت مجلس إدارة النادي على استمرار أو اعتزال شيكابالا، مؤكدا أن الأمر بيد اللاعب وحده والقرار يخصه والنادي مرحب باستمراره الموسم المقبل.