حقيقة التصويت داخل نادي الزمالك بشأن اعتزال شيكابالا

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلع حقيقية التصويت داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار شيكابالا قائد الفريق في الموسم المقبل أو مطالبته بالاعتزال.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن كل الأنباء المتداولة بشأن التصويت داخل الزمالك من أجل التوصل إلى قرار اعتزال شيكابالا من عدمه غير صحيح.

وأضاف المصدر أن مجلس الفارس الأبيض ترك للاعب صاحب الـ 39 عاما حرية اتخاذ القرار بالاستمرار أو الاعتزال.

وشارك شيكابالا في 159 هدفا(سجل 70 هدفا، وقدم 89 تمريرة حاسمة) خلال 397 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات.

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