مودرن سبورت يتعاقد مع نجم بتروجيت

كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع لاعب الوسط رشاد المتولي لاعب فريق بتروجت السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد رشاد المتولي صاحب الـ24 عامًا أحد العناصر المميزة والواعدة بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة وعلى المستوى الدولي شارك مع منتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.

ويعد المتولي ثاني صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

وساهم رشاد في 11 هدفا (سجل 6 أهداف، وساهم في 5 تمريرات حاسمة) في جميع المسابقات مع بتروجيت بموسم 2024/25.

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