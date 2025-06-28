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عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف عن ميزة للأندية التي ترغب في ضم محمد شريف

04:34 م السبت 28 يونيو 2025

محمد شريف

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كتب ـ محمد الميموني :

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ميزة للأندية التي ترغب في التعاقد مع المهاجم محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد سليمان، عبر برنامج "اللعيب"مع الإعلامي مهيب عبد الهادي مساء أمس الجمعة:"محمد شريف لاعب مميز وكان مع النادي الأهلي و في الدوري السعودي وهناك ميزة واحدة أنه لاعب حر وهذه هي الميزة الأقوى له حاليًا".

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن شاهد الحلقة التي ظهر بها اللاعب وتحدث عن اهتمام ثلاثة أندية بضمه، مضيفًا:"لو انتظر أكثر سيكون هناك 4 و 5 أندية".

وكان نادي الزمالك قد ارتبط اسمه بالدخول في مفاوضات مع محمد شريف عقب نهاية عقد الأخير مع نادي الخليج السعودي.

شريف صاحب الـ 29 عاماً كان انضم لصفوف الخليج قادمًا من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

وخاض المهاجم الدولي بقميص الخليج 23 مباراة بمعدل 575 دقيقة لعب سجل خلالها 3 أهداف.

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أحمد سليمان نادي الزمالك محمد شريف برنامج اللعيب مهيب عبد الهادي
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