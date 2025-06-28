الكشف عن مركز الأهلي في قائمة المكافآت المالية لكأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصلت الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية 2025 على المكافآت المالية نظير المشاركة والتعادل والفوز مع نهاية دور المجموعات من المسابقة.

وتختلف المكافآت المالية للأندية المشاركة ولكن يحصل الفريق الذي يفوز بمباراة خلال البطولة على 2 مليون دولار بينما يحصل الفريق الذي يتعادل في مباراة على مليون دولار.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وزع 741 مليون دولار على الأندية بالفعل من إجمالي مليار دولار، قيمة الجوائز المالية التي تم رصدها للنسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى.

وذهبت نسبة تتخطى النصف من الجوائز التي تم توزيعها بالفعل بحسب التقرير ذاته لأندية أوروبية إذ يعد نادي مانشستر سيتي هو الرابح الأكبر حتى الآن بعد تحقيقه للعلامة الكاملة.

ويحتل النادي الأهلي المركز رقم 23 بقائمة الأندية التي حصلت على جوائز مالية بالبطولة.

الأهلي ودع منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بعد نهاية دور المجموعات إذ تذيل ترتيب مجموعته بنقطتين بفارق الأهداف عن نظيره بورتو البرتغالي الذي أنهى مشواره بالمركز الثالث.

واستهل الأهلي مشواره بالبطولة بتعادل سلبي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي قبل أن يخسر بثنائية نظيفة على يد نظيره بالميراس ثم تعادل بأربعة أهداف لمثلها أمام نظيره بورتو.

يذكر أن النادي الأهلي قد حصد 9.5 مليون دولار كمكافآة تأهل للبطولة بجانب 2 مليون دولار بعد تعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو.

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