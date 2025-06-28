كشف تقرير بولندي عن اهتمام مسؤولو النادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني بصفوف نادي شلونسك فروتسواف البولندي أسعد الحملاوي.

وذكر موقع goal.pl عبر تقرير له مساء يوم أمس الجمعة أن اللاعب كان متوقع أن تصله عروضًا كثيرة بعد هبوط ناديه مع نهاية الموسم رغم تسجيل اللاعب صاحب الـ 24 عامًا 7 أهداف خلال 24 مباراة بالموسم الماضي.

وأوضح الموقع البولندي أن آخر العروض التي وصلت للاعب كان من نادي راكوف تشيستوخوفا ولكن الأندية لن تتحمل دفع قيمة الشرط الجزائي للاعب بعقده مع ناديه البالغ مليون يورو، فيما أوضح أن النادي الأهلي أحد المهتمين به هو القادر على دفع المبلغ ذاته.

اللاعب الفلسطيني الدولي كان قد انضم لصفوف نادي شلونسك فروتسواف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف نادي أوديفولد السويدي.

موقع gol24.pl البولندي أوضح خلال تقرير له أن اللاعب الفلسطيني يحصل على راتب مع ناديه يصل إلى 250 ألف يورو، مشيرًا إلى أن ناديه الذي هبط للدرجة الثانية بإمكانه تحقيق أرباحاً طائلة ببيعه.

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