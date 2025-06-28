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إنفانتينو: استمتعت بشكل خاص بالأهلي.. وننتظره بفارغ الصبر بمونديال الأندية القادم

02:11 م السبت 28 يونيو 2025
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (8) (1)
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    الأهلي ضد بورتو
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    الأهلي ضد بورتو
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    مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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    الأهلي وإنتر ميامي
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    هدف بالميراس في الأهلي
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    الأهلي بالميراس
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    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
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    هدف بالميراس الثاني في مرمى الأهلي (1)
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أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، سعادته بمشاركة الأهلي بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ونشر حساب إنفانتينو عبر منصة انستجرام صورًا للاعبي وجماهير الأهلي، اليوم السبت، مُذيلاً إياها بتعليق:"شكراً للنادي الأهلي لقد أمتعتمونا جميعًا في كأس العالم للأندية، واستمتعتُ بشكل خاص برؤية جماهيركم المتحمسة، ننتظر بفارغ الصبر حضوركم المرة القادمة".

وكان الأهلي قد أنهى مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته بدور المجموعات بنقطتين بفارق الأهداف عن نظيره بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث.

الأهلي كان قد استهل مشواره بالبطولة بالتعادل أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي سلبيًا ثم خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره بالميراس البرازيلي قبل التعادل بأربعة أهداف لمثلهم أمام نظيره بورتو البرتغالي.

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