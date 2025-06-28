أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، سعادته بمشاركة الأهلي بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ونشر حساب إنفانتينو عبر منصة انستجرام صورًا للاعبي وجماهير الأهلي، اليوم السبت، مُذيلاً إياها بتعليق:"شكراً للنادي الأهلي لقد أمتعتمونا جميعًا في كأس العالم للأندية، واستمتعتُ بشكل خاص برؤية جماهيركم المتحمسة، ننتظر بفارغ الصبر حضوركم المرة القادمة".

وكان الأهلي قد أنهى مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته بدور المجموعات بنقطتين بفارق الأهداف عن نظيره بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث.

الأهلي كان قد استهل مشواره بالبطولة بالتعادل أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي سلبيًا ثم خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره بالميراس البرازيلي قبل التعادل بأربعة أهداف لمثلهم أمام نظيره بورتو البرتغالي.

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