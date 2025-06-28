كشف تقرير عن كيف يقضي النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فترة إجازته الحالية بدولة تركيا.

وذكرت صحيفة "خبر تورك" التركية، عبر تقرير لها مساء أمس الجمعة، أن صلاح تواجد في أحد مطاعم المأكولات البحرية في مدينة جوموسلوك الساحلية هو و7 من أصدقائه.

وجاءت فاتورة وجبة العشاء التي تناولها محمد صلاح وأصدقائه 60 ألف ليرة تركية ما يعادل (1500) دولار (74.500) جنيه مصري.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن مقابل وجبة العشاء التي تناولها صلاح الذي يصل دخله الأسبوعي إلى 606 ألف دولار وأصدقائه أُثارت ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي ببلادها:"صُدم العديد من المستخدمين بالمبلغ، وتساءلوا عما إذا كان هذا الرقم معقولاً لعشاء مأكولات بحرية، حتى في واحدة من أكثر الوجهات السياحية تميزًا في تركيا".

وحرص الصحفيون على التواجد بمحيط المطعم لالتقاط صور لمحمد صلاح الذي قال لهم في هدوء:"لو سمحتم لي.. أنا هناك لقضاء عطلة فقط".

وتوجه صلاح بعد ذلك بحسب التقرير ذاته لقضاء الوقت بمنطقة بودروم التي تشتهر بالحياة الليلية الفاخرة.

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