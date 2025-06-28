"نحترم رغبته".. مصدر بالأهلي يكشف طلب لاعبهم بالرحيل

القاهرة ـ مصراوي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن لاعب فريقهم كريم نيدفيد قد أبلغهم برغبته في الرحيل النهائي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"كريم نيدفيد أبلغنا برغبته في الرحيل النهائي عن الفريق ندرس العروض المقدمة له لاختيار الأنسب".

وتابع المصدر:"هناك خيارين مطروحين أيضًا: دخوله في أي صفقات يريد الأهلي ضمها مثل محمد شكري أو فسخ العقد بالتراضي وهذا سيكون حل آخير".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"في كل الحالات نيدفيد لا يفضل البقاء في الفريق ونحترم رغبته وسيتم تلبيتها".

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً كان قد خرج على سبيل الإعارة من فريق شباب الأهلي بموسم 2014/15 لصفوف حرس الحدود ثم خرج في الموسم التالي على سبيل الإعارة لنادي وادي دجلة قبل أن يعود للفريق الأول بالنادي الأهلي موسم 2016/2017.

وخرج اللاعب في موسم 2021/2022 على سبيل الإعارة لنادي مودرن فيوتشر قبل أن يعود للأهلي ولكنه لم يحصل على فرص كثيرة للمشاركة.

وشارك نيدفيد بقميص الأهلي بـ 94 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك بقميص مودرن فيوتشر بـ 65 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا مقابل 20 مباراة شارك بهن بقميص وادي دجلة سجل هدفًا وصنع آخر بينما خاض 17 مباراة بقميص حرس الحدود سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

اقرأ أيضًا:

صحفي تركي يكشف عرض زيزو على ناديين في بلاده

"غياب مرموش وثلاثي من الأهلي".. التشكيل الأفضل للعرب في كأس العالم للأندية