أثار لاعب النادي الأهلي أحمد سيد "زيزو" الجدل بالرسالة التي وجهها لنجم الزمالك محمد عبدالشافي بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

ونشر زيزو المنتقل حديثًا للأهلي بعد نهاية مشواره مع الزمالك، اليوم السبت، صورة لمحمد عبدالشافي بقميص أهلي جدة السعودي الذي سبق ومثله، مدونًا:"كابتن محمد عبدالشافي هو مثال لكل إنسان سواء خارج أو داخل الملعب، مش هتلاقي حد في نضافته ولا في أدبه وشخصيته، شكرًا ياشيفو على سنين كتير من المتعة والاحترام".

عبدالشافي صاحب الـ 39 عاماً كان قد انضم لصفوف أهلي جدة خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2014/2015 بعد خمس سنوات مع الزمالك، كانت البداية على سبيل الإعارة ثم أشترى النادي السعودي عقده وظلّ معه حتى موسم 2017/18 إذ تم إعارته لنادي الفتح السعودي قبل أن يعود للزمالك في موسم 2019/2020.

وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم أمس الجمعة نهاية مشوار محمد عبد الشافي قائد الفريق، واعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونشرت حسابات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تصميمًا للاعب مُذيلة إياه بتعليق:"الانتماء والتاريخ، محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا، شكرًا يا شيفو، على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك".

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