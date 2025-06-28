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"غياب مرموش وثلاثي من الأهلي".. التشكيل الأفضل للعرب في كأس العالم للأندية

10:37 ص السبت 28 يونيو 2025
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    الأهلي وبورتو
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (1) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (8) (1)
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    الأهلي ضد بورتو
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    الأهلي ضد بورتو
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    ريبيرو مع جمهور الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شبكة "DAZN" الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية التشكيل الأفضل للاعبين العرب بعد دور المجموعات من النسخة الجارية للمسابقة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وشهد التشكيل غياب المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش فيما تواجد ثلاثة لاعبين من الأهلي بالتشكيل وهم: أحمد سيد "زيزو"، محمد علي بن رمضان، وسام أبو علي.

وكان الأهلي قد غادر النسخة الجارية من المسابقة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا بعدما تذيل جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن نظيره بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث.

وجاء التشكيل الأفضل للعرب في كأس العالم للأندية بعد دور المجموعات كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، محمد أمين بن حميدة (الترجي)، رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند)، حسان تمبكتي (الهلال).

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" (الأهلي)، محمد علي بن رمضان (الأهلي)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: وسام أبو علي (الأهلي)، سالم الدوسري (الهلال)، يوسف البلايلي (الترجي).

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التشكيل الأفضل للعرب في كأس العالم للأندية العرب في كأس العالم للأندية الأهلي عمر مرموش زيزو محمد علي بن رمضان وسام أبو علي DAZN
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