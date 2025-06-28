يعمل مسؤولو نادي الزمالك على حسم عدد من الصفقات التي اختارتها لجنة التخطيط بالنادي في وقت سابق وكذلك المدير الرياضي جون إدوارد لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد 2026.

وكذلك يعمل الزمالك على إنهاء ملف المدير الفني الذي يحتمل إنهاء الاتفاق مع المدرب القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليبدأ التحضير مع اللاعبين للموسم الجديد ويتابع ملف الصفقات الجديدة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الزمالك يضع قائمة صغيرة للمدربين من بينهم البلجيكي يانيك فيريرا الذي كان مرشحًا في عام 2022 لقيادة الأهلي.

وعلى جانب الصفقات، قال المصدر إن الزمالك يعطي أولوية كبيرة لخط الهجوم سواء على مستوى المهاجم الصريح أو الجناحين وهي المراكز التي ستشهد تواجد صفقات أجنبية في ظل عدم الاقتناع بمن يشغل هذه المراكز من اللاعبين المحليين بالفريق بجانب الاستقرار على رحيل التونسي سيف الجزيري وإعارة حسام أشرف وبيع عقد الفلسطيني عمر فرج.

ونوه المصدر ذاته إن ما يتردد عن توصلهم لاتفاق مع الفلسطيني أسد الحملاوي ليس صحيحًا كون اللاعب ضمن قائمة مرشحة لقيادة خط هجوم الزمالك في الموسم المقبل ولكن لم يتم حسم أمره:"حال قيده سيكون كلاعب محلي".

ولفت المصدر النظر إلى أن الزمالك قد يفكر في دعم خط الدفاع حال رحيل حسام عبدالمجيد أو المغربي صلاح مصدق ولكن حال استمرارهما فسيرى الاكتفاء بوجودهام وتجديد التعاقد مع الونش مع وجود أحمد حسام.

ولم يتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع لاعب خط الوسط عبدالله السعيد في ظل وجود نقطة خلاف حول القيمة المالية كما لا يبدي مسؤولو الزمالك قناعة كبيرة بقدرات خط الوسط الحالي للفريق لذا قد يشهد تدعيمًا حال رحيل عبدالله السعيد.

واستقر الزمالك، بحسب المصدر ذاته، على عودة لاعبه سيد نيمار بعد انتهاء إعارته لصفوف البنك الأهلي ليعوض رحيل حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن بجانب تواجد عمر جابر مع وجود تفكير في إضافة لاعب آخر بالمركز ذاته.

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