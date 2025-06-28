كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

بوتافوجو

كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
23:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

من هو أسد الحملاوي الذي يتنافس الأهلي والزمالك على ضمه؟

02:00 ص السبت 28 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 7 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 7 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 7 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 7 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 7 صورة
    أسد الحملاوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي المحترف بصفوف نادي شليونسك فروتسواف البولندي ضمن المرشحين لتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولكن أوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس الجمعة أنهم لم يتخذوا بعد أي قرار نهائي بخصوص ضمه من عدمه.

ويأتي هذا في وقت ربطت تقارير صحفية اسم المهاجم الفلسطيني بمفاوضات من قبل وسطاء من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المهاجم صاحب الـ 24 وُلد في مدينة هلسينغبورغ السويدية لأصول فلسطينية إذ انضم لصفوف منتخب فلسطين الأول في معسكر مارس الماضي ثم تواجد في معسكر يونيو الماضي.

وشارك أسد الحملاوي بقميص منتخب فلسطين لدقائق بثلاث مباريات من أصل 4 مباريات خاضهم فريقه بالمعسكرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتقالات سريعة للاعب الشاب

بداية اللاعب الفلسطيني الاحترافية كانت في موسم 2018/19 حين تم تصعيده للفريق الأول بنادي انجلهولم قبل أن يرحل في الموسم التالي هلسينغبورج السويدي.

ومنه خاض تجربة الإعارة في موسم 2021/22 بقميص نادي يونشوبينغ سودرا ثم تم بيعه لنادي فاربرغس بويس موسم 22/23 ومنه عاد في العام التالي لناديه الذي انطلق منه انجلهولم.

وخاض الحملاوي أول تجربة احترافية له في موسم 2023/24 عبر بوابة نادي برايم بانكوك التايلاندي ومنه لنادي أوديفولد في بلاده قبل الانتقال بالانتقالات الشتوية الماضية لنادي شلوسك فروتسلاو البولندي.

وخاض اللاعب خلال الموسم الماضي 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 1059 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

رد حاسم من الأهلي على رحيل أفشة وحسين الشحات (خاص)

"ريبيرو وافق".. مصدر يكشف الوجهة المقبلة للاعب الأهلي ـ خاص

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسد الحملاوي الزمالك الأهلي صفقات الزمالك صفقات الأهلي الانتقالات الصيفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

دماء على الأسفلت.. مشاهد حزينة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)