من هو أسد الحملاوي الذي يتنافس الأهلي والزمالك على ضمه؟

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي المحترف بصفوف نادي شليونسك فروتسواف البولندي ضمن المرشحين لتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولكن أوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس الجمعة أنهم لم يتخذوا بعد أي قرار نهائي بخصوص ضمه من عدمه.

ويأتي هذا في وقت ربطت تقارير صحفية اسم المهاجم الفلسطيني بمفاوضات من قبل وسطاء من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المهاجم صاحب الـ 24 وُلد في مدينة هلسينغبورغ السويدية لأصول فلسطينية إذ انضم لصفوف منتخب فلسطين الأول في معسكر مارس الماضي ثم تواجد في معسكر يونيو الماضي.

وشارك أسد الحملاوي بقميص منتخب فلسطين لدقائق بثلاث مباريات من أصل 4 مباريات خاضهم فريقه بالمعسكرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتقالات سريعة للاعب الشاب

بداية اللاعب الفلسطيني الاحترافية كانت في موسم 2018/19 حين تم تصعيده للفريق الأول بنادي انجلهولم قبل أن يرحل في الموسم التالي هلسينغبورج السويدي.

ومنه خاض تجربة الإعارة في موسم 2021/22 بقميص نادي يونشوبينغ سودرا ثم تم بيعه لنادي فاربرغس بويس موسم 22/23 ومنه عاد في العام التالي لناديه الذي انطلق منه انجلهولم.

وخاض الحملاوي أول تجربة احترافية له في موسم 2023/24 عبر بوابة نادي برايم بانكوك التايلاندي ومنه لنادي أوديفولد في بلاده قبل الانتقال بالانتقالات الشتوية الماضية لنادي شلوسك فروتسلاو البولندي.

وخاض اللاعب خلال الموسم الماضي 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 1059 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

رد حاسم من الأهلي على رحيل أفشة وحسين الشحات (خاص)

"ريبيرو وافق".. مصدر يكشف الوجهة المقبلة للاعب الأهلي ـ خاص