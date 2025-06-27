كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

بوتافوجو

كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
23:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"ريبيرو وافق".. مصدر يكشف الوجهة المقبلة للاعب الأهلي ـ خاص

11:55 م الجمعة 27 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي 2
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي من المران
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن الوجهة المقبلة للاعب الأهلي عمر الساعي بالموسم المقبل في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"عمر الساعي اتفق مع المصري على كل شيء، كان هناك عروضًا عديدة للاعب ولكنه في النهاية اختار النادي البورسعيدي".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"الساعي سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد والمدير الفني ربييرو منح النادي الموافقة على رحيله قبل سفر الفريق بيومين إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية".

الساعي صاحب الـ 22 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 قادمًا من الإسماعيلي.

لاعب خط الوسط شارك بقميص الأهلي بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفًا.

اقرأ أيضًا:

قناة مجانية تعلن بث 5 مباريات بدور الـ 16 من كأس العالم للأندية

رد حاسم من الأهلي على رحيل أفشة وحسين الشحات (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر الساعي الأهلي المصري صفقات المصري صفقات الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

دماء على الأسفلت.. مشاهد حزينة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)