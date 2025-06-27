"ريبيرو وافق".. مصدر يكشف الوجهة المقبلة للاعب الأهلي ـ خاص

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن الوجهة المقبلة للاعب الأهلي عمر الساعي بالموسم المقبل في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"عمر الساعي اتفق مع المصري على كل شيء، كان هناك عروضًا عديدة للاعب ولكنه في النهاية اختار النادي البورسعيدي".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"الساعي سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد والمدير الفني ربييرو منح النادي الموافقة على رحيله قبل سفر الفريق بيومين إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية".

الساعي صاحب الـ 22 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 قادمًا من الإسماعيلي.

لاعب خط الوسط شارك بقميص الأهلي بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفًا.

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