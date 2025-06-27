رد حاسم من الأهلي على رحيل أفشة وحسين الشحات (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن مستقبل ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" مع الفريق.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"الموقف الحالي هو استمرار الثنائي ولا نية للبيع؛ الفريق في حاجة لهما بالفترة المقبلة وهذه رؤية فنية".

وأضاف المصدر:"حالة وحيدة قد تجعل الأهلي يوافق على رحيلهما وهي أن يطلب أفشة أو الشحات الرحيل ووقتها النادي سيعيد تقييم موقفه ناحيتهما".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتشديد على أن الموقف الحالي لثنائي الفريق هو الاستمرار.

وكان الثنائي قد تعرض للانتقادات خلال مشاركتهما بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلي بعد نهاية دور المجموعات.

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