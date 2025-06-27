وجه لاعب النادي الأهلي إمام عاشور رسالة لزميله السابق بالزمالك محمد عبدالشافي بعد اعتزال الأخير لكرة القدم.

ونشر إمام عاشور ستوري عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الجمعة، مدونًا:"شكراً كابتن محمد عبدالشافي على كل لحظة قدمتها في الملعب وعلى أخلاقك العالية اللي سبقت موهبتك، أنا من المحظوظين اللي لعبوا معاك، ربنا يوفقك في الخطوة الجاية".

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم نهاية مشوار محمد عبد الشافي قائد الفريق، واعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونشرت حسابات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تصميمًا للاعب مُذيلة إياه بتعليق:"الانتماء والتاريخ، محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا، شكرًا يا شيفو، على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك".

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