كتب ـ رمضان حسن:

كشف محمد عبد الجابر، وكيل أعمال لاعب وسط النادي الأهلي أحمد رضا، حقيقة دخول لاعبه في صفقة تبادلية.

وقال عبدالجابر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"الأهلي لم يُخطرنا بأي شيء يخص مستقبل اللاعب ونمتلك عروضًا من أندية بالدوري الممتاز ولكن حتى الآن لم نعرف موقف الأهلي".

وأضاف وكيل أحمد رضا:"تواصلت مع أحد مسؤولي النادي والذي نفى لي أن يكون هناك قرار تم اتخاذه بإعارة أحمد رضا أو دخوله في صفقات تبادلية".

وأردف:"هذا المسئول قال لي أن خوسيه ريبيرو ولجنة التخطيط لم يحددان حتى الآن قائمة الراحلين وهناك مداولات ومشاورات مازالت مستمرة".

وأتم وكيل اللاعب تصريحاته بقوله:"أحمد رضا يقضي إجازته وهو تحت أمر الأهلي في أي قرار يتخذه النادي".

وكان اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2024/25 قادمًا من نادي بتروجت.

وشارك لاعب الوسط بقميص الأهلي بـ 10 مباريات سجل خلالها هدفين.

وكانت تقارير قد ربطت دخول أحمد رضا وخالد عبدالفتاح في صفقة تبادلية ليشتري الأهلي عقد مصطفى العش بصورة نهائية.

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