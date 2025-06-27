مصر تقلب الطاولة على سلوفينيا في مونديال شباب اليد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد في الفوز على نظيره السلوفيني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامنة بكأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة في دولة بولندا.

وتستضيف دولة بولندا منافسات النسخة الجارية لبطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجاري.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول متأخرًا في النتيجة (17-14) قبل أن يفوز باللقاء بنتيجة (33-30).

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الألماني يوم الأحد القبل في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.

وكان المنتخب الوطني قد التقى نظيره الألماني ضمن منافسات الدور الرئيسي بالبطولة وخسر بنتيجة 29-25.

وحصل لاعب المنتخب الوطني زياد عبدالرحيم جائزة رجل المباراة بعدما سجل 7 أهداف.

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