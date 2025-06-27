القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك حقيقة منافستهم للأهلي في ضم المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي المحترف بصفوف نادي شليونسك فروتسواف البولندي.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"اللاعب اسمه مرشح من بين المرشحين للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص ضمه من عدمه".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم المهاجم الفلسطيني بمفاوضات من قبل وسطاء من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد شارك الموسم الماضي بقميص ناديه بـ 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف خلال 1059 دقيقة لعب.

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