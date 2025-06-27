"ساب أثر".. الزمالك يعلن رحيل لاعب جديد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك رحيل النجم التونسي بصفوفه حمزة المثلوثي عن الفريق مع نهاية موسم 2024/25.

ونشرت حسابات نادي الزمالك تصميمًا للاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مُذيلة إياه بتعليق:"في لاعيبة بتمشي، وفي لاعيبة بتسيب أثر حمزة المثلوثي، واحد من اللي لعبوا بقلبهم للنادي".

وأتم النادي بيانه بـ:"شكرًا على الإخلاص وعلى كل لحظة كنت فيها زملكاوي من قلبك".

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم رحيل نجمه محمد عبدالشافي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حمزة المثلوثي كان قد انضم لصفوف الزمالك من الصفاقسي التونسي في موسم 2020/21.

اللاعب صاحب الـ 32 عاماً كان قد ارتدى قميص الزمالك بـ 153 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 لزملائه.

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