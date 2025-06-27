كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع قائد نادي الزمالك محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، الثنائي محمد عبدالشافي والتونسي حمزة المثلوثي بعد إعلان رحيلهما الرسمي عن الفريق.

وظهر شيكابالا، عبر مقطع فيديو وخلفه قميصي الثنائي عبدالشافي والمثلوثي، نشره عبر صفحته بمنصة فيسبوك اليوم الجمعة، قائلًا:"أشكر جمهور الزمالك العظيم، على ما فعله مع محمد عبدالشافي".

وأضاف قائد الزمالك:"عبدالشافي لم يكن يعلم أن جمهور الزمالك يحبه بهذا القدر، فقد أرسل لي يشكرني أنني اصطحبته اتجاه الجماهير، هو بالنسبة لي أعظم شخص تواجد معي بالزمالك، وكان يستحق أكثر مما حصل عليه".

وأردف شيكابالا:"أشكر جمهور الزمالك الذي جعل عبدالشافي يشعر بقيمته وهو بطل وإذا تحدثت عنه مليون سنه لن أوفيه حقه فضحى كثيرًا لنادي الزمالك ولم يفتعل أي مشكلة ونحن نشكره أنه كان موجود معنا في غرفة الملابس كأحد قادة الفريق ونحن كلاعبين كنا ندرك مدى أهميته لنا في غرفة الملابس".

وتطرق قائد الزمالك خلال مقطع الفيديو ذاته للاعب التونسي بقوله:"سنفتقد حمزة المثلوثي كثيرًا منذ يومه الأول حتى آخر يوم له لم يفتهل أي مشكلة فهو أحد قادة الفريق ونشعر أنه ( واحد مننا)، جمهور الزمالك يُقدر من يخلص له".

وتابع شيكابالا:"قد تكون بداية المثلوثي مع الفريق غير جيدة ولكنه انضم بعد فترة راحة طويلة ولكن بعد فترة قصيرة مع الفريق أصبحت مكانته عالية عند جمهور الزمالك وأريد أن أشكره وأشكر رابطة الزمالك في الإمارات حمزة موجود هناك وسيتم عمل حفله له".

وأتم صاحب الـ39 عاماً تصريحاته بقوله:"جمهور الزمالك يُقدر من يخلص له ولنادي الزمالك وحمزة يستحق".

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