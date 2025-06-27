كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت منصة سوفا سكور العالمية المتخصصة في الإحصائيات عن تصنيف الأندية بعد نهاية دور المجموعات بمونديال الأندية.

وجاء الأهلي في المركز رقم 22، بحسب التقرير، بعدما ودع البطولة مع نهاية دور المجموعات متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي.

وتواجد نادي الهلال في المركز السابع بعدما نجح في التأهل لدور الـ 16 كوصيف لمجموعته برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي:

1) بايرن ميونيخ القائمة بتقييم 7.35.

2) مانشستر سيتي (7.29).

3) باريس سان جيرمان (7.23).

4) بنفيكا (7.15)

5) إنتر ميلان (7.12)

6) فلامنجو (7.09)

7) الهلال (7.09) بالتساوي مع فلامنجو وفلومينينسي.

8) ريال مدريد (7.04) في المركز الثامن

9) بالميراس (7.02) في العاشر

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