كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

الهلال

2 0
04:00

باتشوكا

كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج

0 3
04:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"الهلال في مركز متقدم".. الكشف عن تصنيف الأهلي بعد انتهاء دور المجموعات بمونديال الأندية

07:42 م الجمعة 27 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وبورتو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وبورتو1
  • عرض 15 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    هدف بالميراس في الأهلي
  • عرض 15 صورة
    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
  • عرض 15 صورة
    هدف بالميراس الثاني في مرمى الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي بالميراس
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 15 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
  • عرض 15 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
  • عرض 15 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت منصة سوفا سكور العالمية المتخصصة في الإحصائيات عن تصنيف الأندية بعد نهاية دور المجموعات بمونديال الأندية.

وجاء الأهلي في المركز رقم 22، بحسب التقرير، بعدما ودع البطولة مع نهاية دور المجموعات متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي.

وتواجد نادي الهلال في المركز السابع بعدما نجح في التأهل لدور الـ 16 كوصيف لمجموعته برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي:

1) بايرن ميونيخ القائمة بتقييم 7.35.

2) مانشستر سيتي (7.29).

3) باريس سان جيرمان (7.23).

4) بنفيكا (7.15)

5) إنتر ميلان (7.12)

6) فلامنجو (7.09)

7) الهلال (7.09) بالتساوي مع فلامنجو وفلومينينسي.

8) ريال مدريد (7.04) في المركز الثامن

9) بالميراس (7.02) في العاشر

اقرأ أيضًا:

"ارتبط اسمه بالأهلي".. مصدر يكشف لمصراوي عن مدرب محتمل للزمالك

"بصفته بطلاً لأفريقيا".. مواعيد مباريات بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تصنيف الأهلي تصنيف الهلال السعودي الأهلي الهلال السعودي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

دماء على الأسفلت.. مشاهد حزينة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)