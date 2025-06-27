كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن بيراميدز تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.

بيراميدز كان قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية بعدما فاز على نظيره صن داونز بهدفين مقابل هدف إيابًا بعدما حسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الذهاب.

واستعرض بيراميدز مواعيد مبارياته بطولة كأس الإنتركونتيننتال بحسب بيان فيفا:

*يوم الأحد 14 سبتمبر .. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

*يوم الخميس 23 سبتمبر: نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر: نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

*يوم السبت 13 ديسمبر: الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر: باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

اقرأ أيضًا:

كنت قدوة.. الزمالك يودع محمد عبد الشافي

"ارتبط اسمه بالأهلي".. مصدر يكشف لمصراوي عن مدرب محتمل للزمالك