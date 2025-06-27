"ارتبط اسمه بالأهلي".. مصدر يكشف لمصراوي عن مدرب محتمل للزمالك

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تواجد المدير الفني البلجيكي السابق لنادي راسينج مولنبيك في بلاده يانيك فيريرا ضمن القائمة المرشحة لاختيار أحدهم لتدريب فريق الزمالك بالموسم الجديد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن مسؤولي الزمالك يعملون على حسم ملف المدير الفني الجديد لفريقهم خلال الفترة الجارية وفيريرا يعد أحد المرشحين لقيادة الفريق.

وكان فيريرا صاحب الـ 45 عاماً قد رحل عن نادي راسينج مولنبيك الذي ينشط بالدرجة الثانية في شهر أبريل الماضي.

ولا يعد اسم فيريرا غريبًا على الساحة المصرية إذ ارتبط اسمه بالتواجد ضمن المرشحين لقيادة فريق الأهلي في فترة سابقة ولكن تعاقد الأهلي حينها مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال فيريرا، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، على صدى البلد عام 2022:"لقد قرأت كثير من الأخبار عن تدريبي الأهلي ولكن لم أتلقِ أي اتصال من النادي الأهلي وكان من دواعي سروري أن أرى اسمي في قائمة المرشحين لتدريب الأهلي وتابعت الفريق في هذه الفترة ولكن للأسف لم تتصل بي إدارة النادي ولم يحدث معي أي تواصل رسمي من الأهلي".

وسبق وعمل المدرب البلجيكي في الدوري السعودي مع فريقي الفتح والرياض.

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