كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت شبكة "DAZN" الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من المسابقة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.

وشهد التشكيل تواجد لاعب الأهلي وسام أبو علي بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال مباراة فريقه أمام نظيره بورتو البرتغالي في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة.

ولم تشفع ثلاثية وسام أبو علي في مرمى بورتو للأهلي الذي أنهى المباراة بالتعادل برباعية لكل فريق ليغادر البطولة.

وكان وسام أبو علي قد تم استبداله خلال اللقاء للإصابة.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة من كأس العالم للأندية بحسب شبكة DAZN كالتالي:

حراسة المرمى: ناثان كايل جارو ( أوكلاند سيتي )

خط الدفاع: خافي جالان ( أتلتيكو مدريد )، أليساندرو باستوني ( إنتر ميلان )، دانيلو ( فلامنجو )، أشرف حكيمي ( باريس سان جيرمان ).

خط الوسط: إنزو فيرنانديز ( تشيلسي )، ماتياس بالاسيوس ( العين )، سافينيو ( مانشستر سيتي )، فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد ).

خط الهجوم: وسام أبو علي ( الأهلي )، جيرمان بيرتيرام ( مونتيري ).

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