كنت قدوة.. الزمالك يودع محمد عبد الشافي

كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك في بيان رسمي، انتهاء مسيرة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب الزمالك صورة عبد الشافي، وكتب: "الانتماء والتاريخ، محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا، شكرًا يا شيفو… على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك".

وقرر عبد الشافي اعتزال كرة القدم بعد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر 2024-25، وذلك على حساب بيراميدز.

وخاض عبد الشافي 235 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 18، وتلقى 15 بطاقة صفراء ولم يتعرض للطرد طوال مسيرته.

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