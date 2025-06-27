لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش - خاص

كتب - محمد القرش:

انتقل محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن نادي طلائع الجيش أنهى تعاقده مع محمد عاطف لاعب الزمالك.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 22 عاما انتقل إلى الطلائع لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان الجناح الأيمن انضم إلى الفارس الأبيض في موسم 2023/24 قادما من نادي طنطا، في صفقة بلغت قيمتها 135 ألف دولار.

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