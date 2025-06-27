"تريزيجيه خرج نفسيا".. ياسر ريان يتحدث عن توديع الأهلي للمونديال

كتبت-هند عواد:

علق ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، على أداء الفريق في كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى أن محمود تريزيجيه خرج نفسيا من البطولة.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعد التعادل مع بورتو 4-4 في الجولة الأخيرة، وتذيل المجموعة الأولى، برصيد نقطتين.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "لاعبو الأهلي كانوا يعلمون مدى حزن الجماهير قبل مباراة بورتو لذلك أظهروا أقوى ما لديهم، وتريزيجيه خرج نفسيا من البطولة بعد إهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي".

وأضاف: "الأهلي ركز على النواحي الهجومية أكثر من الدفاعية في تعاقداته قبل المونديال، والبطولة كانت بمثابة مقياس للاعبي الأهلي لمعرفة قدراتهم على المستوى الدولي، وطريقة لعب ريبيرو وسرعة رتم لاعبي الأهلي لا تساعد طريقة لعب أفشة".

واختتم ياسر ريان: "الكرة المصرية تفتقد لمركز الظهير الأيسر ومعلول كان الأفضل في السنوات الأخيرة، وكريم الدبيس لاعب جيد جدا ولا بد أن يحصل على فرصة ودقائق مع الأهلي".

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