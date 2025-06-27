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لاعب الزمالك السابق: الفريق يحتاج 11 صفقة.. والشيبي أفضل ظهير أيمن

11:38 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    تامر عبد الحميد ''دونجا''
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كتبت-هند عواد:

تحدث تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، عن احتياجات الفريق خلال الانتقالات الحالية.

وقال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة المحور: "الفريق يحتاج إلى 11 لاعبا على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن وجهة نظري محمد الشيبي من أفضل لاعبي الدوري ويعتبر ظهير أيمن متكامل".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، أضاف: "بالميراس لعب بالصف الثاني أمام إنتر ميامي ولم يهتم بالفوز، الأهلي لو كان وصل لدور ثمن النهائي سيصنع الحدث لأنه قدم مباراة قوية جدا أمام بورتو وتفوق عليه".

واختتم: "تسجيل الأهلي أربعة أهداف أمام بورتو تعكس قوة الفريق الهجومية، والأزمة الدفاعية في صفوف الفريق، الفريق أهدر فرص غريبة أمام بورتو والأحمر كان قادرًا بالفوز بنتيجة عشرة أهداف".

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