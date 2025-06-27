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"لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه

03:26 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

علّق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على خروج الأهلي من الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة TeN: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بورتو البرتغالي، لكن هناك العديد من اللاعبين لا يصلحون للتواجد بالفريق، وعلى رأسهم المدافع المغربي أشرف داري، فقد كان ثغرة كبيرة في الدفاعات الحمراء".

وأضاف: "الجميع كان يبحث عن الشو في مشهد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، وأرى أن العلاقة بين زيزو وتريزيجيه متوترة للغاية، ولابد من إعارة أحدهما في الموسم المقبل حتى لا تتفاقم الأمور داخل غرفة الملابس".

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رضا عبد العال محمود تريزيجيه النادي الأهلي أحمد سيد زيزو كأس العالم للأندية
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