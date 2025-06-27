إعلامي يجيب.. متى يعلن الزمالك عن مدربه الجديد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان رسميًا عن المدير الفني الجديد لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وقال إبراهيم عبدالجواد عبر برنامجه على قناة أون سبورت، أن نادي الزمالك سيعلن عن اسم المدرب منتصف الأسبوع المقبل، في خطوة تمثل بداية جديدة لإعادة هيكلة الجهاز الفني والإداري داخل القلعة البيضاء.

وبحسب عبدالجواد، فإن المدير الفني المنتظر يتمتع بصفات تتماشى مع معايير كرة القدم الحديثة، حيث يتميز بصغر السن، ويعتمد في أسلوبه على "المودرن فوتبول"، أي كرة القدم المعاصرة التي تركز على التطوير الفني والتكتيكي، مع قدرة واضحة على تطوير اللاعبين.

وأضاف عبدالجواد أن جون إدوارد، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، يقود العمل حاليًا على مدار الساعة، بالتعاون مع فريق متكامل، لوضع أسس جديدة لإدارة الكرة داخل النادي.

وأكد عبدالجواد: "علي الجماهير البيضاء الصبر، إذ أن حجم التحديات والملفات المعقدة داخل النادي كبير، وتستلزم وقتًا وجهدًا كبيرين لإعادة البناء وعودة الزمالك للمنافسة على كافة البطولات".