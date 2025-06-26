أول تعليق من مجدي عبد العاطي بعد توليه تدريب مودرن سبورت

كتب - نهى خورشيد

أعرب الكابتن مجدي عبد العاطي عن سعادته بتولي القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت، مؤكدًا أنه جاء إلى نادٍ طموح يسعى للتواجد بين الكبار.

وقال عبد العاطي خلال الفيديو التقديمي المنشور عبر منصات النادي المختلفة:"أنا جيت لنادي طموح بيحلم يبقى في الصفوف الأولى، وأنا بحب الحلم. ده اتعلمت من كل خطوة مشيتها، من كل ماتش لعبته، من كل معركة كسبتها أو خسرتها".

وأضاف:"دلوقتي جاي، ابدأ من جديد، مشرع ورؤية وشغل حقيقي لتحقيق هدفنا وطموحنا إننا نبقى من الكبار، شعارنا هو المكسب، طموحنا هو المكسب، هدفنا هو المكسب. عشان كده، مع بعض هنشتغل، وهنقاتل، ونكسب، والبداية من هنا.. من نادي مودرن سبورت".

وكان مجلس إدارة مودرن سبورت أعلن قبل قليل التعاقد مع عبد العاطي لقيادة الفريق الأول، بعد موسم شهد العديد من التغييرات الفنية، ليصبح المدرب السابع الذي يتولى المهمة منذ صعود الفريق للدوري الممتاز.