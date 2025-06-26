صدمة للأهلي.. لاعب الفريق يطالب بالرحيل ويرفض عرض الإدارة

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تطورات مثيرة بشأن مستقبل المهاجم وسام أبو علي مع النادي الأهلي، في ظل تلقيه عروضًا قوية من أندية أوروبية وخليجية خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب ما أعلنه شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، فإن وكيل أعمال اللاعب فتح باب التفاوض مع المدير الرياضي للنادي الأهلي، لمناقشة إمكانية رحيل أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد وصول عرض رسمي تبلغ قيمته نحو 2.5 مليون دولار كراتب سنوي.

وقال شلبي: " وسام أبو علي يتقاضى في الوقت الحالي 700 ألف دولار في الموسم مع الأهلي، فيما حاولت الإدارة تعديل عقده وزيادة راتبه إلى مليون دولار سنويًا، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب اللاعب ووكيله.

وأكد الإعلامي مدحت شلبي: "وكيل أبو علي أبلغ مسؤولي الأهلي أن العرض الخارجي يتضمن أيضًا مقابلًا ماليًا مجزيًا للنادي، داعيًا إلى استغلال الفرصة خاصة في ظل رغبة اللاعب الجادة في خوض تجربة احترافية جديدة خارج القلعة الحمراء.

واختتم شلبي: " هناك حالة من القلق تسود داخل أروقة الأهلي بسبب احتمالية رحيل مهاجمه، خاصة أن النادي لم ينجح حتى الآن في حسم التعاقد مع مهاجم بديل"