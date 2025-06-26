" ببدلة ورقم 7".. مجدي عبد العاطي مديراً فنياً لمودرن سبورت

كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، تعاقده رسمياً مع مجدي عبد العاطي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الموسم المقبل.

ونشر مودرن عبر حساباته الرسمية عبر المنصات المختلفة، مقطع فيديو تقديمي ظهر خلال المدرب الجديد ببدلة سوداء، مع تعليق:"دعونا نرحب بمدربنا الجديد والمتميز.. مجدى عبدالعاطي".

وضم الجهاز الفني الجديد لنادي مودرن كلاً من مجدي عبد العاطي ويعاونه كلاً من محمد ثابت صاروخ مدرباً عاماً،عبدالله رجب مدرباً، عصام محمود مدرباً لحراس المرمى ومحمد زيتون معداً بدنياً.

وكان عبد العاطي بدأ الموسم الماضي مع نادي زد، قبل أن ينهيه مع الاتحاد السكندري، الذي احتل المركز السادس في مجموعة الهبوط قبل إلغاء قرار الهبوط.

ويُذكر أن مودرن سبورت أنهى الموسم في المركز الخامس، ومرّ بسلسلة من التغييرات الفنية، ليصبح عبد العاطي سابع مدرب يتولى المهمة منذ صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.