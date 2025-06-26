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والد زيزو لمصراوي: "الناس بتتكلم عن ابني كأنه لاعب ناشئ..ولو ما أثبتش نفسه هنوديه إنبي"

08:04 م الخميس 26 يونيو 2025
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كتب- محمد عبد الهادي:

في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، علّق والد أحمد سيد "زيزو" على الجدل المُثار بشأن قدرة نجله على إثبات نفسه داخل صفوف الأهلي بعد انتقاله إليه، مؤكدًا أن المنافسة أمر ضروري في أي فريق كبير.

وقال والد زيزو: "لازم يبقى فيه منافسة، مفيش فريق هيقوم من غير منافسة".

وتابع تصريحاته: "الناس بتسأل هل زيزو هيعرف يثبت وجوده في الأهلي في ظل امتلاكه العديد من النجوم في مركزه، ويتحدثون كأنه لاعب ناشئ ولسه بيحط رجله في أول الخطوات".

ورد ساخرًا على هذه الأقاويل: "طيب زيزو هيبقي احتياطي وهيشارك 5 دقايق و 10 دقايق ويمكن يثبت نفسه ويمكن ميثبتش وساعتها نبقي نوديه يلعب في إنبي أو بتروجيت".

وانضم زيزو لصفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، في صفقة أثارت ضجة كبيرة بسبب الانتقال للغريم التقليدي.

وشارك زيزو مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تمكن من الحصول على ركلتين جزاء، بينما فشل في تسجيل أول أهدافه مع القلعة الحمراء.

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