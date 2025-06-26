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"هل ينتقل للمصري؟".. مصدر يكشف لمصراوي الموقف النهائي لعمر الساعي لاعب الأهلي

08:03 م الخميس 26 يونيو 2025
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    مشاركة عمر الساعي
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    مشاركة عمر الساعي وسمير محمد
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رغبة عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الانتقال إلى النادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك أكثر من فريق طلب التعاقد مع عمر الساعي، الأهلي لا يمانع في رحيل اللاعب، لكن الأمر متوقف على الصفقات الذي يتفاوض معها المارد الأحمر لاحتمالية دخوله في صفقة تبادلية".

وأضاف: "الأقرب انتقال عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي، في حال أنهى الأهلي التعاقد مع الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي أحمد عيد".

واختتم المصدر تصريحاته: "هناك مفاوضات من جانب البنك الأهلي للتعاقد مع عمر الساعي، هذا الأمر يمكن أن يحدث في تعاقد الأهلي مع ثنائي البنك أحمد ربيع وأسامة فيصل".

وكان عمر الساعي انضم إلى النادي الأهلي في أغسطس من عام 2023، قادما من النادي الإسماعيلي ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب مع الفريق، حيث اكتفى بالظهور في 10 مباريات بواقع 290 دقيقة فقط، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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