والد زيزو يرد لأول مرة عبر مصراوي عن اتهام نجله بخيانة الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد اللاعب أحمد السيد زيزو، المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي قادمًا من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، عن هجوم جماهير القلعة البيضاء على نجله بسبب انتقاله للغريم التقليدي.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لمصراوي: " نحمد الله علي ظهوره بشكل جيد في مونديال الأندية وإن شاء الله إللي جاي كله خير".

وعن اتهام جمهور الزمالك لزيزو بالخيانة قال: "كتر خيره، من الطبيعي ألا يكون جميع الناس راضية عنك".

وواصل: "لو أي شخص ترك مكانه وذهب لمكان آخر من الطبيعي أن تتحدث عنه الناس بسوء، خاصة لو كان هو اللي شايل المكان".

وكانت صفقة زيزو قد أثارت ضجة كبيرة في الفترة الماضية، بعد رحيله عن صفوف نادي الزمالك عقب انتهاء عقده وانضمامه للقلعة الحمراء، في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل.