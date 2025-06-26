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بعد الوداع.. قرار جديد من الزمالك بشأن حمزة المثلوثي

04:40 م الخميس 26 يونيو 2025
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    حمزة المثلوثي يودع جماهير الزمالك
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك1
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    حمزة المثلوثي
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كتب- محمد خيري:قرر نادي الزمالك، صرف مستحقات التونسي حمزة المثلوثي، بعد إعلانه الرحيل بشكل رسمي عن القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.

عقد حمزة المثلوثي انتهى مع نادي الزمالك، عقب انتهاء الموسم الماضي، ولم يتخذ نادي الزمالك قرار التجديد، في ظل استمرار معاناة اللاعب من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخوض التأهيل في الوقت الحالي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نادي الزمالك، قرر صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعب التونسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل العلاقة المميزة بين الطرفين، وارتباط اللاعب بالجماهير.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك أيضا قرر تحمل جميع التكاليف المالية لعلاج اللاعب، منذ تعرضه للإصابة، وتم صرف له مبلغ 600 ألف جنيه مؤخرا من أجل تواصل التأهيل.

جدير بالذكر، أن حمزة المثلوثي أعلن بشكل رسمي الرحيل عن نادي الزمالك، في بيان عبر حسابه الرسمي.

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