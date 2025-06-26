كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة سريعة مع أليو ديانج أثناء العودة من أمريكا بعد مشاركة الأهلي في المونديال.

وودع النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد يوسف أبلغ ديانج باستمراره مع الفريق وعدم وجود نية في رحيله عن صفوف الأهلي في الفترة المقبلة رغم وجود عروض سعودية لمتوسط ميدان القلعة الحمراء".

واختتم: "على الجانب الأخر قرر الأهلي توجيه الشكر ليحيي عطية الله لاعب الفريق المعار من سوتشي الروسي وهناك مقترح بتكريم اللاعب قبل رحيله عن صفوف الفريق".

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.