كتبت-هند عواد:

بعبارات مؤثرة، أنهى التونسي حمزة المثلوثي مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد رحلة دامت خمس سنوات، تخللتها لحظات مؤثرة ولقطة مثيرة للجدل مع قائد الفريق شيكابالا.

أهداف حاسمة للمثلوثي مع الزمالك

يعد هدف حمزة المثلوثي في الدقيقة 90 في شباك أرتا سولار الجيبوتي بالدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية، من أبرز لحظات التونسي مع الزمالك، عندما أنقذ الفريق من "أكبر فضيحة بالتاريخ"، حسبما وصف في تصريحات تلفزيونية سابقة.

ولولا هدف المثلوثي، لما تأهل الزمالك إلى دور المجموعات في البطولة التي توج بها لاحقا، كان الفريق مطالبا بتسجيل 4 أهداف في مباراة العودة بالقاهرة، وجاء هدف الحسم بأقدام التونسي في الثوان الأخيرة من اللقاء.

وسطر المثلوثي اسمه في تاريخ بطولة السوبر الأفريقي، التي توج بها الزمالك على حساب الغريم التلقيدي الأهلي، عندما نجح في تسجيل ركلة الترجيح الثانية.

موقف مثير للجدل للمثلوثي مع شيكابالا

خلال الخمس سنوات التي قضاها المثلوثي داخل الزمالك، لم يُعرف عن المثلوثي إثارة الجدل، باستثناء لقطة واحدة جمعته بقائد الفريق شيكابالا.

ففي الدوري المصري 2023، سجل شيكابالا هدف فوز الزمالك القاتل على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، وأثناء احتفاله بالهدف فاجأ المثلوثي الجميع بتقبيل قدم شيكابالا، تلك اللقطة التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذر المثلوثي بعد تلك التصرف، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، فهي لقطة عفوية، بسبب الحماس والفرحة لم أدرك ما فعلت، اللقطة غير مناسبة، أعتذر".

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