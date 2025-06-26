"بعد الوداع".. المثلوثي يكشف مفاجأة غير متوقعة من مشجع زملكاوي في دبي

كتب- محمد خيري:

كشف التونسي، حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الذي أعلن رحيله بشكل رسمي، عن القلعة البيضاء في الساعات الماضية.

وانتهى عقد حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك، عقب انتهاء الموسم الماضي، ولم يتخذ نادي الزمالك قرار التجديد، في ظل استمرار معاناة اللاعب من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخوض التأهيل في الوقت الحالي.

وقال حمزة المثلوثي في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "أنا متواجد في مركز تأهيل في دبي وانا جاي الصبح لقيت مشجع زمالكاوي سايب شغله وحياته وجاي عشان يشكرني وقالي كلام يمس القلب ولازم".

وأكمل: "أشكر جمهور الزمالك على ردود فعله معايا، وإني كل ما أنزل مصر هشوف الجمهور ده اللي وقف جانبي كثيرا"