كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، بنادي الزمالك، رسالة جديدة، بشأن خروج النادي الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية، من الدور الأول.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "ممكن أقيم أو أقول رأي في تجربة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية من غير ما يطلعوني عن الإسلام ولا لأ؟".

أضاف: "بقول للمسؤول عن الملف الإعلامي في النادي الأهلي برافو عليك .. أنت عرفت تستغل تصريحات ميدو في إن أنت تستنفر طاقة لاعيبتك .. وده جزء من اللعبة، وده جزء من الجيم".

وأكمل: "البعض عارف كويس جدًا أنا بتكلم في إيه، وإحنا بنعمله ساعات، إن أنت تستغل كل نقطة إن أنت تاخد أحسن حاجة من اللاعيبة بتاعتك".

وتابع: "خاصة لو أنت شايف إن الحالة بتاعة فرقتك محتاجة مجهود كبير جدًا في إن أنت تقدر تخرج أحسن حاجة منهم".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.