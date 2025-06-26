كتب- محمد خيري:

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لديه دراية كاملة باللاعبين المميزين في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن جمهور النادي عليه التحلي بالصبر وعدم الاستعجال بشأن الصفقات الجديدة.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "بالتأكيد أن الزمالك حاليًا لديه سيولة مالية، وحاليا الفريق ليس في حاجة لضم حارس جديد، مع امتلاك عواد وصبحي ومحمود الشناوي الحارس الشاب، لذلك لا أرى أن النادي يحتاج لضم حمزة علاء".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لظهير أيمن مع عمر جابر، ولابد من ضرورة مساك قوي في ظل امكانية احتراف حسام عبدالمجيد ورحيل المثلوثي، ولذلك أرى أن جون إدوارد لديه تفاصيل كاملة حول العناصر المميزة في الدوري المصري لتدعيم صفوف الزمالك".

وأكمل: "الأزمة في الزمالك كانت التأخير في إصدار قرار سريع بشأن فريق الكرة، الموسم الماضي حدثت العديد من المشكلات بشأن الصفقات التي انضمت للفريق".

وأتم: "الزمالك عليه أن يستفيد من موضوع زيزو، في ملف حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، لو وصل للنادي عرض جيد بـ 4 أو 5 مليون دولار، يجب الموافقة على احترافه خارجيا.. ولا يجب أن يرحل اللاعب بشكل مجاني".