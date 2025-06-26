كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

اوراوا ريد دياموندز

0 4
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

2 0
04:00

ريفر بليت

كأس العالم للأندية

الوداد البيضاوي

- -
22:00

العين

جميع المباريات

إعلان

"تغييرات كتيرة هتحصل".. ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك: القرار صدر

12:36 م الخميس 26 يونيو 2025

ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة إلى الجماهير البيضاء، بشأن الصفقات والتغييرات القادمة في صفوف الفريق، بعد تعيين جون إدوارد، مديرا رياضيا، استعدادا للموسم الجديد.

قال "ميدو" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "جون إدوارد هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات واحنا بندعمه في كل قراراته".

أضاف: "فيه تغييرات كتيرة هتحصل في الفريق لكن نقطة لازم تتوضح للجمهور، أن التغييرات دي اللي بيقودها شخص واحد اسمه جون إدوارد".

وأكمل: "مشكلتنا في نادي الزمالك أن في أوقات كثيرة ناس كتيره بتتكلم في نفس الوقت وناس كتيرة بتشترك في القرار".

واختتم تصريحاته: "إحنا في نادي الزمالك دلوقتي خدنا قرار أننا نختار شخص واحد بس مسئول وهو حاليا جون إدوارد وكلنا خلفه وبندعمه".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو جماهير الزمالك أون تايم سبورتس1
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟