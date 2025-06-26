"تغييرات كتيرة هتحصل".. ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك: القرار صدر

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة إلى الجماهير البيضاء، بشأن الصفقات والتغييرات القادمة في صفوف الفريق، بعد تعيين جون إدوارد، مديرا رياضيا، استعدادا للموسم الجديد.

قال "ميدو" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "جون إدوارد هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات واحنا بندعمه في كل قراراته".

أضاف: "فيه تغييرات كتيرة هتحصل في الفريق لكن نقطة لازم تتوضح للجمهور، أن التغييرات دي اللي بيقودها شخص واحد اسمه جون إدوارد".

وأكمل: "مشكلتنا في نادي الزمالك أن في أوقات كثيرة ناس كتيره بتتكلم في نفس الوقت وناس كتيرة بتشترك في القرار".

واختتم تصريحاته: "إحنا في نادي الزمالك دلوقتي خدنا قرار أننا نختار شخص واحد بس مسئول وهو حاليا جون إدوارد وكلنا خلفه وبندعمه".