لاعبو الزمالك يودعون حمزة المثلوثي

كتبت-هند عواد:

ودع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زميلهم التونسي حمزة المثلوثي بعد نهاية مشواره في الفريق.

وأعلن حمزة المثلوثي رحيله عن الزمالك، برسالة مؤثرة، وكتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحرْن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي، ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي، لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة، خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكلٍ شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءًا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس، واحتفلنا مع جماهير عظيمة، لا تعرف إلا العشق والانتماء".

وأضاف: "الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليس فقط لجسدي، بل لروحي أيضًا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة، كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا.

واختتم: "أشكر إدارة النادي والجهاز الفني و الطبي و جميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي. وأشكر زملائي الذين كانوا سندًا قيقيًا داخل وخارج الملعب، والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم، أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم في كل لحظة، سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا، إلى لقاء قريب ان شاء اللّٰه ، أخوكم حمزة المثلوثي".

ونشر أحمد فتوح صورة حمزة المثلوثي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أحسن مساك لعبت معاه، ربنا معاك يا أخويا".

وأضاف عمر جابر: "بالتوفيق يا حبيبي يارب، تستاهل كل خير"، فيما كتب محمد شحاتة: "هاتوحشني يا أبو زكريا، ربنا معاك إن شاء الله في اللي جاي".

وكتب محمد صبحي: "بالتوفيق يا أخويا، ربنا يكرمك يارب في اللي جاي"، فيما كتب سيف فاروق جعفر: "كل الحب لك يا أخي، أتمنى لك كل التوفيق. سعدتُ بمشاركة العرض معك. شكرًا لك على توجيهي ودعمي الدائم. عائلة للأبد".

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