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"لقاء الحسم".. شاهد قناة مجانية لنقل مباراة الهلال السعودي وباتشوكا

12:21 م الخميس 26 يونيو 2025
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    مباراة ريال مدريد والهلال السعودي
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    لاعبي فريق الهلال السعودي
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    نيفيس لاعب الهلال السعودي أمام ريال مدريد
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    لاعبي الهلال السعودي 1
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    الهلال السعودي
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    الهلال السعودي
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كتب- محمد خيري:

يختتم فريق الهلال السعودي، مبارياته في المجموعة، بمواجهة باتشوكا المكسيكي، ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال وباتشوكا

وتنطلق مباراة الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، في الرابعة فجر الجمعة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم للأندية.

فريق الهلال السعودي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما فريق باتشوكا يأتي في المركز الأخير دون نقاط.

ويحتاج الفريق السعودي للفوز على باتشوكا، من أجل التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية شرط عدم تعادل ريال مدريد مع سالزبورج، لأن هذه الحالة سيكون على الهلال الفوز بفارق هدفين.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا

وحصلت مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الثامنة، التي تضم الهلال السعودي، وريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا، وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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